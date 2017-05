Stabilität auf hohem Niveau, so könnte man die europäischen Börsen zur Wochenmitte charakterisieren. Die Gewinne der jüngsten Rallye wurden gehalten, am Ende stand kaum eine Kursveränderung. Der EuroStoxx50 schloss mit einem leichten Minus von 0,1%, der DAX und der französische CAC legten knapp 0,1% zu. Lediglich die Börse in London konnte relativ deutliche 0,6% dazugewinnen. Unternehmensmeldungen bestimmten gestern das Geschehen, ING hatte im ersten Quartal besser als erwartet abgeschnitten und konnte unter Berücksichtigung des Dividendenabschlages ein Plus erzielen. Roche hatte mit seinem Immun-Therapeutikum Tecentriq einen Rückschlag erlitten und büßte 1,8% ein. Steil nach oben ging es für Lufthansa , das Unternehmen...

