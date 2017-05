Dow Jones Kursziel 27.300 Punkte - ich bin auch erstaunt!

Es ist ja zutiefst menschlich, nach einem starken Anstieg an den Aktienmärkten eine massive Gegenbewegung zu erwarten, liebe Leserinnen und Leser. Da gibt es solche Aussagen wie: "Das ist ja schon so stark gestiegen, das kann ja jetzt nur noch fallen!" Sehr schön ist auch, wenn dann die Irrationalitäts-Keule geschwungen wird, indem ein laufender Trend als "temporärer Spuk" oder gar als "Blödsinn" bezeichnet wird. Das Dow Jones Kursziel wird daher oft am aktuellen Kursniveau gewählt und auf einen nahen Wendepunkt spekuliert. Doch dabei gilt eher die alte Börsenregel:

Der Markt hat immer Recht

Meine Meinung ist auch da ganz klar: Der Markt macht keinen "Blödsinn" und er hat immer Recht. Sich prinzipiell dagegen zu stellen, mag das eine oder andere Ego streicheln, gut fürs Depot ist das in der Regel nicht. So verhalten sich auch institutionelle Trader, von denen einer HIER erst interviewt wurde.

Kommen wir aber jetzt zum Dow Jones. Natürlich hat dieser Index seit der Wahl Trumps kräftig aufgesattelt. Wer sagt aber, dass das schon das Ende der Fahnenstange sein muss?

Ich enthalte mich gerne der Suche nach Wendepunkten im Markt, sondern folge dem Trend auch mit neuen Einstiegen, wenn das Chance-Risiko-Verhältnis zum Zeitpunkt des Kaufs stimmt. Und das ist aktuell im Dow Jones wieder der Fall. Ich erarbeite hier für Sie ein Dow Jones Kursziel, das ich selbst kaum glauben kann:

