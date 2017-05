Marktprognosen legen nahe, dass wir schon bald einige zig Milliarden Geräte im Internet der Dinge (IoT, Internet of Things) sehen werden, über das diese Geräte Informationen melden und Befehle entgegennehmen. Das kann eine Überwachungskamera im Kinderzimmer sein, ein Dehnungssensor in einer Brücke oder sogar ein ganzes Flugzeug. Viele dieser "smarten Geräte" werden einfach aufgebaut sein, aber man wird von ihnen erwarten, dass sie Monate oder gar Jahre klaglos und ohne Wartung ihren Dienst tun. Andere werden komplexer sein, sie werden als Gateways dienen und als Datensammelpunkte für Geräte in lokalen Unternetzen. Entwickler solcher smarten Geräte stehen vor nachfolgenden wesentlichen Herausforderungen.

Zunehmende Integrationsdichte

Fortschritte bei der Technologie von Mixed-Signal-ICs ermöglichen Geräte, die mehr leisten und weniger kosten als vergleichbare Geräte in diskretem Aufbau, sie sind weiterhin kleiner und brauchen weniger Strom. Diese Vorteile bringen allerdings ein komplexeres Design mit sich, weil digitale, analoge und HF-Funktionen auf ein und demselben Substrat realisiert sind und somit gleichzeitig entworfen und verifiziert werden müssen. Die Komplexität lohnt sich aber: Frühe Implementationen von IoT-Geräten, etwa stromsparende Mikrocontroller mit eingebauter Funkschnittstelle und Schnittstellen für Sensoren und Aktoren, sind bereits heute in IoT-Anwendungen gängig.

Die Integration treibt man weiter voran, wenn man die Antenne direkt auf die Leiterplatte des Geräts druckt. Damit spart man ein internes oder sogar externes Bauteil. Manche an sich einfache IoT-Geräte verfügen sogar über mehrere Antennen (etwa für WLAN und Bluetooth, für Internet und lokale Netze) und entsprechend mehrere Sender, die diese Antennen ansteuern. Daher ist es wichtig, dass man Faktoren wie Antennenanpassung, Wirkungsgrad, Richtcharakteristik und gegenseitige Störungen simulieren und in der Praxis messen kann.

Batterielaufzeit von IoT-Geräten

Will man ein großes Sensorennetz aufbauen, ist eine möglichst lange Batterielaufzeit gefragt, weil man dadurch Wartungskosten spart. Viele IoT-Designer arbeiten zur Stromersparnis mit sehr geringen Tastverhältnissen und verschiedenen Schlafmodi. In leistungsfähigeren Geräten brauchen Prozessor, Bildschirm und Funkschnittstellen einen Großteil des Stroms. Für ein detailliertes Verständnis des Energieverbrauchs dieser Geräte muss man ein gutes Modell für das Zusammenwirken der einzelnen Subsysteme und ihrer Stromsparmechanismen erstellen (Bild 1).

Will man eine möglichst lange Batterielaufzeit erzielen, muss man nachvollziehen können, wie viel Strom in jeder Betriebsart fließt und wie lang. Die Herausforderung dabei ist der große Dynamikbereich: Der zu messende Strom kann im Tiefschlaf nur einige Nanoampere betragen, im aktiven Modus hingegen bis zu vielen Ampere. Die nutzbare Betriebsdauer eines unbedienten, abgesetzten Geräts steigt mit verbesserter Batterietechnik, Energie-Harvesting, einer möglichst stromsparenden Konstruktion und stromsparenden Kommunikationsstrategien. Man muss den Energieverbrauch systematisch analysieren, wenn man verstehen will, wie diese Variablen die Betriebsdauer ...

