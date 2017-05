Hamburg - Die HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH hat im April ihr neues HANSAINVEST Informationsportal (kurz: "HIP") gelauncht, so das Unternehmen in der aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:Mit der neu entwickelten Web-Anwendung unterstreichen die Hamburger ihren Anspruch als beste Service-KVG (gemäß KVG-Umfrage des Magazins "Private Banker" (Ausgabe 3/2016)) im Bereich der unabhängigen Vermögensverwalter und Asset Manager. Mit der FINVENTIONS GmbH und der CONNOS GmbH waren gleich zwei erfahrene Partner mit umfangreichem IT- und Prozess-Know-how an der erfolgreichen Realisierung des neuen Service- und Informationsangebotes beteiligt.

