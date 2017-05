kompany.com ist führender RegTech Anbieter von weltweiter und amtlicher Company Intelligence für Know Your Customer (KYC) & Anti Money Laundering (AML) Anforderungen



Wien (ots) - Die [I.E.C.T. Capital Partners] (http://www.iect.at/homepage/) unter der Führung der Hermann Hauser Investment GmbH, Stefan Schneider ([floor13.de] (http://www.floor13.de/)) und weitere Kapitalgeber tätigen eine siebenstellige Investition in [kompany.com] (https://www.kompany.com/). Das Unternehmen mit Sitz in Wien zählt zu den führenden Regulatory Technology (RegTech) Anbietern von weltweiter und amtlicher Company Intelligence für Know Your Customer (KYC) & Anti Money Laundering (AML) Anforderungen. Das frische Kapital dient der Erweiterung neuer Länderabdeckungen und dem Ausbau des Zugangs zu amtlichen Informationen und Dokumenten von weltweit 150 Millionen Unternehmen, sowie der Entwicklung führender Regulatory Technology (RegTech) Services für KYC & AML, wie zum Beispiel eines internationalen Ultimate Beneficial Owner (UBO) Analyse-Tools und eines erweiterten KYC Registry.



Seit 2008 haben regulatorische Anforderungen und finanzielle Sanktionen bei Nichteinhaltung erheblich zugenommen. Infolgedessen versuchen immer mehr Unternehmen, neue Lösungen zu finden, um ihre Compliance-Prozesse effizienter zu gestalten. Regulatory Technology automatisiert die wachsende Belastung von Compliance, minimiert Risiken und Exposition, spart Zeit und senkt Kosten.



kompany bietet einen Echtzeitzugriff auf offizielle und amtliche Handelsregisterinformationen, einschließlich der hinterlegten Firmendokumente von mehr als 100 Millionen Unternehmen in mehr als 150 Ländern und Staaten. Die proprietäre Core-Engine ARTSS (Adaptive Real-Time Semantic Search) verbindet amtliche Handelsregister und andere KYC- und AML-Quellen. Weitere Mehrwertdienste wie professionelle Übersetzungen, eine Echtzeit-Prüfung politisch exponierte Personen (PEP) und Sanktionslisten, einen Service zur Prüfung der Umsatzsteuer-Identifikations- und IBAN-Nummer eines Unternehmens, sowie Monitoring und Alerting Dienstleistungen, runden das Cloud-Angebot ab. Der Service kann über das Web sofort oder eine API genutzt werden, die ein automatisiertes Abrufen von amtlichen Unternehmensinformationen ermöglicht. kompany arbeitet unter staatlichen Lizenzen und unter Erfüllung sämtlicher regulatorischer Anforderungen, durch die Bereitstellung einer revisionssicheren Historie (audit trail) und dokumentarischen Nachweisen (documentary evidence) von Firmenstatus, Geschäftsinhaber, Management und Firmenhistorie.



"Wir sehen RegTech als sehr spannenden Zukunftsmarkt an. Das Team von kompany hat uns mit einem sehr guten Verständnis für den Markt, mit seiner globalen Geschäftsphilosophie und den bereits erreichten Umsetzungsschritten überzeugt", begründet Hermann Hauser, Business Angel of The Year 2016, der mit dem I.E.C.T. (Institute for Entrepreneurship Cambridge - Tirol) seine bisher 14 Investments in Zentraleuropa bündelt, die Entscheidung.



"Die aktuelle Kundenbasis umfasst 35.000 Unternehmen aus über 100 Ländern. Unsere Dienstleistungen werden von globalen Bankengruppen, internationalen Wirtschaftsprüfung- und Anwaltskanzleien sowie von grenzüberschreitend agierenden Unternehmen aller Art genutzt", erläutert [Russell E. Perry] (https://www.kompany.com/about/russell_e_perryteam), Co-CEO und Gründer.



