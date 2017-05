Zürich (ots) -



- Die Bankerträge aus dem Firmenkundengeschäft sinken - in

Deutschland und in der Schweiz

- Neue Anbieter, strenge Regularien und veränderte Bedürfnisse der

Kunden zwingen zu Umdenken und Fokussierung/Spezialisierung

- Am Beispiel des deutschen Marktes analysiert die Roland

Berger-Studie Kundenbedürfnisse und Wettbewerb und zeigt Optionen für

Positionierung von Banken auf

- Die Resultate sind auf Schweizer Banken mit Firmenkundengeschäft

komplett übertragbar



Die Bankenbranche befindet sich im Wandel. Das betrifft auch das

Firmenkundengeschäft (Corporate Banking) - ein zentrales

Geschäftsfeld der Institute. Faktoren wie niedrige Zinsen, digitale

Technologien, Professionalisierung auf der Kundenseite oder hohe

regulatorische Anforderungen verändern das Umfeld immer schneller und

bremsen das Wachstum. Darauf alleine mit Kostensenkungen zu

reagieren, reicht nicht. Vielmehr müssen die Banken eine klare

strategische Positionierung finden und umsetzen, wenn sie weiterhin

vom Wachstum der Wirtschaft profitieren wollen. Dies ist das Ergebnis

der Studie "Corporate Banking 2020 - Das Firmenkundengeschäft in

Zeiten von Regulierung, Niedrigzins und Digitalisierung" von Roland

Berger.



"Bei allen Versuchen der Banken, sich neu zu definieren, bleibt

das Firmenkundengeschäft weiterhin ein wesentlicher Ertragsbringer",

sagt Robert Buess, Partner "Banking" von Roland Berger. "Doch die

Herausforderungen nehmen zu: Die Erträge sind unter Druck, während

gleichzeitig die Anforderungen durch Digitalisierung, steigende

Kundenbedürfnisse und Regulierung steigen und der sowieso schon

starke Wettbewerb zusätzlich durch Nicht-Banken angeheizt wird."



Konnten deutsche Banken im Firmenkundengeschäft 2011 noch rund 35

Milliarden Euro erwirtschaften, haben die Roland Berger-Experten für

2016 nur noch gut 30 Milliarden errechnet. Und auch für die kommenden

Jahre erwarten die Banken eine stabile bis leicht sinkende

Entwicklung der Bruttoerlöse sagt Dominik Loeber, Partner von Roland

Berger. Buess ergänzt: "Auch in der Schweiz sind die

Firmenkundenerträge auf noch knapp CHF 10 Milliarden CHF gesunken,

allerdings geschah der Abwärtstrend im Schweizer Umfeld bisher

weniger schnell als in Deutschland".



Zunehmender Wettbewerb im stagnierenden Markt



Auch die Bedürfnisse der Kunden ändern sich: gute Konditionen,

Komfort und Professionalität werden selbstverständlich erwartet,

zudem spielen Transparenz und ein wachsendes Digitalangebot eine

immer wichtigere Rolle. So sind zwar 76 Prozent der befragten

deutschen Unternehmen mit ihrer Hausbank sehr zufrieden oder

zufrieden. Allerdings wünschen sich 38 Prozent ein stärkeres

Digital-Angebot, vor allem in Bezug auf Beratung und

Produkt-Abschlussmöglichkeiten.



"Hier besteht ein klarer Nachholbedarf, sonst droht der Verlust

von Marktanteilen an neue und dynamischere Anbieter", warnt Löber.

"In der Vergangenheit haben sich Banken im Firmenkundensegment auf

langjährige Kundenbeziehungen und die persönliche Betreuung verlassen

können. Doch jetzt ändern sich die Rahmenbedingungen: Mit neuen

Anbietern nimmt der Wettbewerb um die Kunden zu, und das in einem

praktisch nicht wachsenden Markt." Dem Druck nur mit Kostensenkungen

zu begegnen reicht hier nicht mehr. Vielmehr wird es immer wichtiger,

die Kundenbedürfnisse zu verstehen und sich an ihnen zu orientieren.



Fokussierung und Spezialisierung statt " alles für jeden" Die

Institute müssen daher aus ihrer - ohnehin wenig stabilen -

Komfortzone kommen und strategisch an ihren Geschäftsmodellen

arbeiten, um Antworten, etwa auf die Digitalisierung, zu finden.

"Anstatt alle Kunden- und Produktkategorien "durchschnittlich" zu

bedienen, sollten Kreditinstitute ihre Firmenkunden-Geschäftsmodelle

stärker differenzieren und ihre Stärken entlang der

Wertschöpfungskette besser ausspielen, indem sie entsprechende

Schwerpunkte setzen", rät Buess. "Dann können sie auch weiterhin

erfolgreich sein."



In ihrer Studie sehen die Roland Berger-Experten drei mögliche

Schwerpunkte für Banken im Firmenkundengeschäft:



1) Als Relationship-Experte unterhält eine Bank enge

Kundenbeziehungen, besetzt die unmittelbare Kundenschnittstelle

und berät ihre Klienten in allen Finanzfragen. Sie bezieht

Produkte auch von anderen Anbietern im Sinne einer "open

Architecture" und kann ihren Kunden dadurch ein vielfältigeres

und transparenteres Angebot unterbreiten sowie optimale

Produkt- und Servicelösungen anbieten.



2) Als Produktexperte mit ausgewählten Finanzprodukten und

-dienstleistungen kann eine Bank sich stark spezialisieren,

schlanker und effizienter werden. Außerdem bietet sie ihre

Expertise und Produkte auch anderen Banken,

Finanzdienstleistern oder Plattformen an.



3) Als Technology Service Provider konzentrieren sich Banken auf

technische Systemlösungen und Infrastruktur. In dieser Rolle

kann eine Bank in unterschiedlichen Nischen ihre gute Kenntnis

der Kundengruppen mit technischem Produkt-Knowhow kombinieren,

um optimale Finanzlösungen anzubieten.



"Die Entscheidung, welche dieser Positionierungen für eine Bank

die richtige ist, erfordert eine intensive Auseinandersetzung mit der

eigenen Situation und den Anforderungen der Kunden", sagt Dominik

Löber. Um sich von anderen Anbietern zu differenzieren, müssen Banken

auch mögliche Abgrenzungen gegenüber Spezialisten analysieren,

bestehende Geschäftsmodelle anpassen und neue definieren.

Anschließend müssen Schnittstellen, beispielsweise zu Kunden, anderen

Marktteilnehmern wie Fintechs oder Technologieunternehmen neu und

digital aufgebaut und Vertriebsaktivitäten reorganisiert werden.

"Werden alle diese Schritte erfolgreich umgesetzt, wird das

Firmenkundengeschäft auch weiterhin eine wesentliche Säule für das

Geschäft der Banken sein", ist das Fazit von Buess.



