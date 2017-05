FRANKFURT (Dow Jones)--Der zur Siemens-Kraftwerkssparte Power and Gas gehörende Maschinenbauer Dresser-Rand soll drei Turboverdichterstränge mit Gasturbinenantrieb für die Verdichterstation Wang Noi in Thailand liefern. Die von Samsung Engineering gebaute Station soll die Kapazität der Pipeline erhöhen, damit die steigende Erdgasnachfrage von Kraftwerken erfüllt werden kann, heißt es in einer Mitteilung von Siemens.

Das Projekt solle 2018 fertiggestellt werden. Angaben zum Volumen des Auftrags wurden nicht gemacht.

