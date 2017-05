Henkel nach Zahlen schwach: (Turbo)-Calls mit 118%-Chance

Obwohl Henkel für das erste Quartal 2017 erstmals einen Umsatz von mehr als 5 Milliarden Euro verzeichnen konnte und das Betriebsergebnis um 13,8 Prozent auf 854 Millionen Euro anstieg, gab der Aktienkurs der Henkel Vzg.-Aktie, ISIN: DE0006048432, im frühen Handel des 11.5.17 zeitweise um 1,60 Prozent nach.

Offensichtlich sahen die Börsianer dieses Niveau als gute Einstiegsgelegenheit in die Henkel Vzg.-Aktie an und beförderten den Aktienkurs wieder ins Plus. Wenn die Henkel Vzg.-Aktie, die nun mit 125,00 wieder im Minus notiert, im nächsten Monat ihren Kursanstieg auf 130 Euro fortsetzt, dann wird sich die Investition in Long-Hebelprodukte bezahlt machen.

Call-Optionsschein mit Basispreis bei 126 Euro

Der SG-Call-Optionsschein auf die Henkel Vzg.-Aktie mit Basispreis bei 126 Euro, Bewertungstag 16.8.17, BV 0,1, ISIN: DE000SC20MP4, wurde beim Aktienkurs von 125,00 Euro mit 0,32 - 0,33 Euro gehandelt. Legt der Kurs der Henkel Vzg.-Aktie im kommenden Monat auf 130 Euro zu, dann wird sich der handelbare Preis des Calls auf etwa 0,55 Euro (+67 Prozent) steigern.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 121,461 Euro

Der DZ bank-Open End Turbo-Call auf die Henkel Vzg.-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 121,461 Euro, BV 0,1, ISIN: DE000DGW9QE0, wurde beim Aktienkurs von 125,00 Euro mit 0,38 - 0,39 Euro taxiert.

Gelingt der Henkel Vzg.-Aktie in den nächsten Wochen der Anstieg auf die Marke von 130 Euro, dann wird sich der innere Wert des Turbo-Calls - sofern der Aktienkurs nicht vorher auf die KO-Marke oder darunter fällt - auf 0,85 Euro (+118 Prozent) erhöhen.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 116,5849 Euro

Der BNP-Open End Turbo-Call auf die Henkel Vzg.-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 116,5849 Euro, BV 0,1, ISIN: DE000PR316K2, wurde beim Aktienkurs von 125,00 Euro mit 0,87 - 0,88 Euro quotiert.

Wenn sich der Kurs der Henkel Vzg.-Aktie in naher Zukunft auf 130 Euro erhöht, dann wird der innere Wert des Turbo-Calls auf 1,34 Euro (+52 Prozent) steigern.

Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Henkel Vzg.-Aktien oder von Hebelprodukten auf Henkel Vzg.-Aktien dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.

Quelle: hebelprodukte.de