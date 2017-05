Die Analysten von der Berenberg Bank haben ihr Kursziel für die Aktien des österreichischen Leiterplattenhersteller AT&S von 11,50 auf 10,50 Euro reduziert. Das Anlagevotum "Hold" wurde von den Experten bestätigt.

Die Ergebnisse für das Geschäftsjahr 2016/17 fielen im Rahmen der Erwartungen aus, schreibt Berenberg-Analyst Benjamin Pfannes-Varrow in der aktuellen Studie über die Anteilsscheine von AT&S.

Beim Ergebnis je Aktie erwartet der Berenberg-Analysten einen kleinen Verlust von 0,08 Euro für 2017/18, sowie einen Gewinn von 0,55 Euro für das Geschäftsjahr 2018/19 bzw. einen Gewinn von 1,08 Euro für 2019/20. Berenberg rechnet zudem damit, dass AT&S in den folgenden drei Jahren jeweils eine jährliche Dividende von 0,36 Euro je Anteilsschein auszahlen wird.

Am Donnerstagvormittag notierten die AT&S-Titel an der Wiener Börse mit plus 0,01 Prozent bei 9,441 Euro wenig verändert.

Analysierendes Institut Berenberg

