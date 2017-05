Original-Research: Intershop Communications AG - von First Berlin Equity Research GmbH Einstufung von First Berlin Equity Research GmbH zu Intershop Communications AG Unternehmen: Intershop Communications AG ISIN: DE000A0EPUH1 Anlass der Studie: Update Empfehlung: Add seit: 11.05.2017 Kursziel: 1,34 Euro Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten Letzte Ratingänderung: - Analyst: Dr. Karsten von Blumenthal First Berlin Equity Research hat ein Research Update zu Intershop Communications AG (ISIN: DE000A0EPUH1) veröffentlicht. Analyst Karsten von Blumenthal bestätigt seine ADD-Empfehlung und erhöht das Kursziel von EUR 1,25 auf EUR 1,34. Zusammenfassung: Intershop berichtete am 3. Mai Q1-Zahlen und hielt eine Telefonkonferenz ab. Hohes Umsatzwachstum (+26% J/J), ein Sprung in der Bruttomarge auf 49% und eine schlanke Kostenbasis führten zu einem positiven EBIT (EUR0,2 Mio.). Sowohl Umsatz als auch EBIT lagen über unserer Prognose. Das Unternehmen geht für 2017 weiterhin von leicht höheren Umsätzen und einem Break-even auf operativer Ebene aus. Wir prognostizieren weiterhin ein Umsatzwachstum von 12% und eine EBIT-Marge von 1,4%. Wir haben unser Kursziel auf EUR1,34 erhöht (bisher: EUR1,25) und bestätigen unsere Hinzufügen-Empfehlung. First Berlin Equity Research has published a research update on Intershop Communications AG (ISIN: DE000A0EPUH1). Analyst Karsten von Blumenthal reiterated his ADD rating and increased the price target from EUR 1.25 to EUR 1.34. Abstract: On 3 May, Intershop reported Q1 figures and held a conference call. Strong revenue growth (+26% y/y), a jump in the gross margin to 49% and a lean cost base resulted in positive EBIT (EUR0.2m). Both sales and EBIT were above our forecast. The company is still guiding towards slightly higher revenues and break-even at the operating level. We continue to forecast 12% sales growth and a 1.4% EBIT margin. We have increased our price target to EUR1.34 (previously: EUR1.25) and reiterate our Add rating. Bezüglich der Pflichtangaben gem. §34b WpHG und des Haftungsausschlusses siehe http://firstberlin.com/imprint/ oder die vollständige Analyse. Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden: http://www.more-ir.de/d/15141.pdf Kontakt für Rückfragen First Berlin Equity Research GmbH Herr Gaurav Tiwari Tel.: +49 (0)30 809 39 686 web: www.firstberlin.com E-Mail: g.tiwari@firstberlin.com

