Die Aktionäre des französischen Brillenglasherstellers Essilor (ISIN: FR0000121667) treffen sich am heutigen Donnerstag auf der diesjährigen Hauptversammlung in Paris. Essilor will eine Dividende in Höhe von 1,50 Euro ausschütten. Gegenüber dem Vorjahr (1,11 Euro) ist dies eine Anhebung um 35,1 Prozent. Sollten die Anteilsinhaber dem Vorschlag zustimmen, ist dies die 20. jährliche Dividendenanhebung in Folge. Auf Basis des derzeitigen Börsenkurses ...

