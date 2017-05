FRANKFURT (Dow Jones)--Die BayernLB hat im ersten Quartal 2017 dank einer soliden Entwicklung in allen Geschäftsbereichen den Konzerngewinn erhöht. An dem Ausblick für das laufende Jahr hält die Bank fest. In den ersten drei Monaten 2017 wuchs der Gewinn vor Steuern um rund 153 Prozent auf 230 Millionen Euro. Die Eigenkapitalausstattung der BayernLB ist weiterhin solide. Die harte Kernkapitalquote (CET1) gemäß vollständiger Umsetzung der Basel-3-Regeln lag bei 13,1 Prozent.

"Wir sind stark in das neue Jahr gestartet und setzen damit nach dem hervorragenden Jahresergebnis 2016 unsere erfolgreiche Entwicklung kontinuierlich fort", sagte der Vorstandsvorsitzende der BayernLB, Johannes-Jörg Riegler. Trotz der schwierigen Rahmenbedingungen erhöhte die BayernLB sowohl den Zinsüberschuss als auch den Provisionsüberschuss. Der Zinsüberschuss wuchs auf 430 von zuvor 372 Millionen Euro, der Provisionsüberschuss stieg auf 71 von 58 Millionen Euro.

Im Bereich Corporates & Mittelstand legte das Ergebnis vor Steuern gegenüber dem ersten Quartal 2016 um rund 65 Prozent auf 84 Millionen Euro zu. Die wesentliche Ursache für den Ergebnisanstieg liegt in der Risikovorsorge, die deutlich stärker von Eingängen auf abgeschriebene Forderungen profitierte als im Vorjahreszeitraum und dadurch mit 50 Millionen positiv zum Ergebnis beitrug.

Zum Ausblick erklärte die BayernLB, sofern sich die gesamtwirtschaftlichen Rahmenbedingungen nicht verändern, erwartet die Bank aufgrund ihres soliden operativen Geschäfts, der guten Portfolioqualität und ihrer stabilen Kundenbasis erneut ein "positives Ergebnis vor Steuern im mittleren dreistelligen Millionenbereich." Im Jahr 2016 wies die Bank einen Gewinn vor Steuern von 708 Millionen Euro aus.

