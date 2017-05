Die französische Großbank Societe Generale (SocGen) hat das Kursziel für Hochtief nach Zahlen zum ersten Quartal von 121,00 auf 138,10 Euro angehoben, die Einstufung aber auf "Sell" belassen. Der Baukonzern sei alles in allem solide in das neue Jahr gestartet, schrieb Analyst Victor Acitores in einer am Donnerstag veröffentlichten Studie. Acitores erhöhte seine Prognosen für den Gewinn je Aktie in den Jahren 2017 und 2018. Allerdings seien die positiven Geschäftstrends im Aktienkurs bereits mehr als eingepreist./la/fbr

ISIN: DE0006070006