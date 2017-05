Köln/Lund (ots) - Der weltweit tätige Prüfdienstleister TÜV Rheinland hat mit der Akquisition eines Wireless-Labors im schwedischen Lund sein globales Engagement im Bereich der Drahtlos-Technologien ausgebaut. Zugleich bildet der Laborerwerb den Grundstein für die neu gegründete TÜV Rheinland-Landesgesellschaft in Schweden. Erworben wurde das Wireless-Labor von Tech Mahindra, einem Anbieter von Dienstleistungen und Lösungen in den Bereichen Information, Kommunikation und Technologie. Mit der Laborakquisition erweitert TÜV Rheinland sein europäisches Wireless-Netzwerk auf vier Standorte. Neben Schweden ist TÜV Rheinland auch in Köln, Nürnberg und Leek (Niederlande) mit entsprechenden Einrichtungen vertreten.



"Wir können der Industrie jetzt Prüfungen im Bereich Langstreckenfunk wie 2G, 3G und LTE sowie Antennen-Performance-Prüfungen wie Over The Air - kurz OTA - anbieten", erläutert Stefan Kischka, Vice President Wireless /Internet of Things bei TÜV Rheinland. "Das Labor in Lund ist eine sehr gute Plattform für TÜV Rheinland, um den Markt in Skandinavien vollständig erschließen zu können", ergänzt Anders Nordlöf, Geschäftsführer der Landesgesellschaft TÜV Rheinland Sweden AB. Das Labor in Lund befindet sich im Herzen eines Technologieclusters aus Forschungs- und Entwicklungsunternehmen, Herstellern und Integratoren. "Künftig werden wir uns an diesem Standort zusätzlich auf regulative Prüfungen und Zulassungen sowie verschiedene Protokoll-Prüfungen konzentrieren", so TÜV Rheinland-Experte Kischka.



Der Ausbau von Prüfkapazitäten für Funktechnologien zählt ebenso wie beispielsweise Cyber-Sicherheit und autonomes Fahren zu den Zukunfts- und Digitalisierungsthemen, auf die sich der Prüfdienstleister künftig verstärkt konzentrieren wird.



Weitere Informationen unter www.tuv.com sowie auf der TÜV Rheinland-Plattform "Connected to the future" zu Zukunftsthemen des Unternehmens unter www.tuv.com/c2f.



