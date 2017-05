Dow Jones hat von EQS/DGAP eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

DGAP-Media / 2017-05-11 / 11:38 Frankfurt am Main/ Luxemburg, 11. Mai 2017 - Active Ownership Capital (AOC), eine unabhängige, eigentümergeführte Beteiligungsgesellschaft, gibt bekannt, dass sie dem Vorstand und Aufsichtsrat der Schaltbau Holding AG (ISIN: DE0007170300) vor dem Hintergrund der derzeitigen finanziellen Situation der Gesellschaft ein Angebot zur Zeichnung einer Kapitalerhöhung unter Ausschluss des Bezugsrechts zu 36 Euro je Aktie unterbreitet hat. AOC ist bereit, eine Kapitalerhöhung in Höhe von bis zu 10% des ausstehenden Grundkapitals vollständig zu zeichnen. Active Ownership Capital sind aktuell 11,21 Prozent der Stimmrechte der Schaltbau Holding AG zuzurechnen. Entsprechende Stimmrechtsmitteilungen, die auch ein abgestimmtes Verhalten ("Acting in Concert") mit der SATORA Beteiligungs GmbH und Mitgliedern der Familie Cammann offenlegen, liegen der Schaltbau Holding AG seit dem 10. Mai 2017 vor. Nach Informationen aus dem Markt bereitet die Schaltbau Holding AG derzeit eine Kapitalerhöhung zu rund 34 Euro je Aktie vor. Nach Ansicht von AOC sollte die Kapitalerhöhung möglichst umfassend und zum höchstmöglichen Preis durchgeführt werden, um die Kapitaldecke des Unternehmens nachhaltig zu stärken. Die SATORA Beteiligungs GmbH hat darüber hinaus in Abstimmung mit AOC Ergänzungsanträge zur Hauptversammlung der Schaltbau Holding AG am 8. Juni 2017 gestellt, die zum Ziel haben, drei Aufsichtsratspositionen neu zu besetzen. Die Ergänzungsanträge liegen der Gesellschaft seit dem 8. Mai 2017 vor. AOC geht davon aus, dass die Ergänzungsanträge zeitnah von der Schaltbau Holding AG veröffentlicht werden. # # # *Über Active Ownership Capital* Active Ownership Capital (AOC) ist eine unabhängige, eigentümergeführte Beteiligungsgesellschaft, die signifikante Anteile an mittelständischen, börsennotierten, unterbewerteten Unternehmen in der DACH-Region und Skandinavien erwirbt. Nach dem Anteilserwerb setzt sich Active Ownership Capital dafür ein, den Unternehmenswert aktiv zu steigern, indem die Umsetzung von operativen, strategischen und strukturellen Verbesserungen gefördert wird. Aktiv bedeutet für AOC, die Unternehmen als Partner langfristig und konstruktiv zu begleiten. Gemeinsam mit dem Management werden wertschaffende Strategien und Maßnahmen definiert, für deren Umsetzung AOC im Rahmen von Aufsichtsrats- und Beratungsmandaten bereitsteht. Als Eigenkapitalinvestor entspricht es der Philosophie von AOC, das unternehmerische Denken in börsennotierten Unternehmen zu stärken. Zu den Investoren von Active Ownership Capital zählen europäische Unternehmerfamilien und ausgewählte institutionelle Investoren. Weitere Informationen unter www.activeownershipcapital.de *PRESSEKONTAKT* Charles Barker Corporate Communications GmbH TOBIAS EBERLE tobias.eberle@charlesbarker.de Tel: +49 69 79409024 Mobil: +49 173 520 4436 KORNELIA SPODZIEJA kornelia.spodzieja@charlesbarker.de Tel: +49 69 79409040 Mobil: +49 172 622 7007 Ende der Pressemitteilung Emittent/Herausgeber: Active Ownership Capital S.à r.l. Schlagwort(e): Finanzen 2017-05-11 Veröffentlichung einer Pressemitteilung, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de 572559 2017-05-11

(END) Dow Jones Newswires

May 11, 2017 05:39 ET (09:39 GMT)