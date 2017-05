Das Analysehaus Kepler Cheuvreux hat das Kursziel für ElringKlinger nach Zahlen von 18,50 auf 22 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Bei dem Autozulieferer steige das Vertrauen in ein solides organisches Wachstum und eine verbesserte Kostensituation, schrieb Analyst Michael Raab in einer Studie vom Donnerstag. Er würdige dies mit höheren Gewinnschätzungen in diesem Jahr./tih/fbr

