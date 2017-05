Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Air France-KLM von 7,50 auf 11,00 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Investorenveranstaltung am Freitag, den 12. Mai, könnte sich als Kurstreiber für die Aktien erweisen, schrieb Analyst Jarrod Castle in einer Studie vom Donnerstag. Die französische Fluggesellschaft dürfte Teile ihres Strategieplanes erweitern, was wiederum mit steigenden Markterwartungen einhergehen könnte./la/zb

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. (Die veröffentlichen Weblinks werden von der Internetseite der dpa-AFX unverändert übernommen.)

AFA0077 2017-05-11/12:30

ISIN: FR0000031122