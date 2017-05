Pressemitteilung der Ferratum Oyj:

Ferratum Group weist in Q1 2017 gegenüber dem Vorjahr ein Umsatzwachstum von 50,6 % aus

Ferratum Oyj (ISIN: FI4000106299, WKN: A1W9NS) ("Ferratum" oder die "Gruppe") meldet nach vorläufigen, ungeprüften Zahlen die Ergebnisse für die drei Monate zum 31. März 2017 ("Q1 2017").

Wesentliche Finanzkennzahlen Q1 2017

- Umsatz von EUR 50,0 Mio. - ein Plus von 50,6 % gegenüber dem Vorjahr

- Betriebsergebnis (EBIT) von EUR 6,8 Mio. - ein Plus von 31,9 % gegenüber dem Vorjahr

- EBIT-Marge von 13,7 %

- Positiver operativer Cashflow von EUR 1,9 Mio.

- Vorsteuerergebnis (EBT) von EUR 6,0 Mio. - ein Plus von 56,8 % gegenüber dem Vorjahr

- Gewinn je Aktie (unverwässert und verwässert) um 53,3 % auf EUR 0,23 je Aktie gestiegen

- Refinanzierung einer ausgelaufenen Anleihe der Ferratum Bank p.l.c. (WKN: A1Z4JU) in Höhe von EUR 20 Mio. mit den Erlösen aus der in Q4 2016 emittierten, vorrangigen unbesicherten Anleihe (WKN: A189MG) in Höhe von EUR 25 Mio.

- Nettofinanzierungskosten sanken aufgrund von Währungsgewinnen um 36 % auf EUR 0,9 Mio. (Q1 2016: EUR 1,4 Mio.)

- Nettobuchwert des Kreditportfolios stieg um 11,9 % auf EUR 206,0 Mio. (Q4 2016: EUR 184 Mio.)

- Einlagevolumen von Kunden stieg weiter um 17,1 % auf EUR 118,8 Mio.

- Zuwachs von aktiven/ehemaligen Kunden um EUR 335.967 (25,6 %) auf EUR 1,65 Mio. (Q1 2016: EUR 1,31 Mio.) Wichtigste Kennzahlen

3 Monate zum 31. März EUR '000 2017 2016 Umsatz 50.009 33.213 Betriebsergebnis (EBIT) 6.849 5.193 Vorsteuerergebnis 5.946 3.792 Vorsteuerergebnis % 11,9 % 11,4 % Netto-Cashflows aus der Geschäftstätigkeit vor Veränderungen des Portfolios und der erhaltenen Einlagen 23.706 13.171 Netto-Cashflows aus der Geschäftstätigkeit 1.940 (11.401) Netto-Cashflows aus der Investitionstätigkeit (2.172) (2.041) Netto-Cashflows ...

