FRIWO AG: FRIWO gibt erstmals langfristige Dividendenpolitik bekannt

DGAP-News: FRIWO AG / Schlagwort(e): Hauptversammlung/Dividende FRIWO AG: FRIWO gibt erstmals langfristige Dividendenpolitik bekannt 11.05.2017 / 13:12 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.

* Ziel: Ausschüttung von 30 bis 50 % des Konzerngewinns nach Steuern * Aktionäre beschließen auf ordentlicher Hauptversammlung Dividendenanhebung für 2016 auf 25 Eurocent pro Aktie

Ostbevern, 11. Mai 2017 - Die FRIWO AG strebt an, in den kommenden Jahren zwischen 30 und 50 % des Konzerngewinns nach Steuern an die Aktionäre auszuschütten. Diese Linie gab der Vorstand des Herstellers hochwertiger Ladegeräte, Stromversorgungen, Akkupacks und LED-Treiber heute auf der ordentlichen Hauptversammlung am Stammsitz Ostbevern bekannt. Voraussetzung ist, dass die Vermögens- und Finanzlage sowie die Finanzierungsanforderungen für künftiges Wachstum eine solche Ausschüttungsquote zulassen.

Die Aktionäre stimmten auf der Hauptversammlung dem Vorschlag von Vorstand und Aufsichtsrat einstimmig zu, die Ausschüttung für das Geschäftsjahr 2016 von 15 Eurocent im Vorjahr auf 25 Eurocent anzuheben. Die Ausschüttungsquote beläuft sich damit auf 48 % des Konzernergebnisses nach Steuern. Im Jahr 2016 hatte FRIWO das höchste Konzernergebnis seit dem Verkauf der früheren Mobilfunksparte im Jahr 2008 erzielt.

Der Vorstand bekräftigte auf der Hauptversammlung den laufenden Wandel von FRIWO von einem Stromversorgungs-Hersteller mit einer großen Bandbreite an Anwendungen hin zu einem Anbieter von komplexeren Systemlösungen mit einem ausgewählten Spektrum an Zielbranchen.

"Wir wollen nicht alles machen, sondern das, was wir besser als der Wettbewerb können und was uns deshalb bei unseren Kunden Chancen auf gute Preise und attraktive Margen eröffnet", stellte Rolf Schwirz, seit 1. März 2017 Vorstandsvorsitzender der FRIWO AG, fest. "Ich bin überzeugt, dass diese Strategie der Mehrwertpositionierung richtig ist."

FRIWO AG Die im General Standard der Frankfurter Wertpapierbörse notierte FRIWO AG mit Stammsitz in Ostbevern/Westfalen ist mit ihren Tochterunternehmen ein internationaler Hersteller von technisch führenden Ladegeräten, Akkupacks, Stromversorgungen und LED-Treibern für die unterschiedlichsten Branchen. Mit seinen Produkten bedient das Unternehmen anspruchsvolle Kunden in den Segmenten Industrieanwendungen & Anlagen, Medizintechnik, akkubetriebene Werkzeuge, Elektromobilität und hochwertige Konsumerelektronik. Hauptgesellschafter der FRIWO AG ist eine Tochtergesellschaft der VTC Industriebeteiligungen GmbH & Co. KG, München.

Kontakt: Britta Wolff Investor Relations FRIWO AG britta.wolff@friwo.com 02532/81-118

11.05.2017 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de

Sprache: Deutsch Unternehmen: FRIWO AG Von-Liebig-Straße 11 48346 Ostbevern Deutschland Telefon: +49 (0)2532 81-0 Fax: +49 (0)2532 81-129 E-Mail: ir@friwo.de Internet: www.friwo-ag.de ISIN: DE0006201106 WKN: 620110

Börsen: Regulierter Markt in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt (General Standard); Freiverkehr in Hamburg, München, Stuttgart

Ende der Mitteilung DGAP News-Service

572645 11.05.2017

ISIN DE0006201106

AXC0241 2017-05-11/13:12