Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für GFT Technologies nach Zahlen zum ersten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 25 Euro belassen. Dank des gut laufenden Geschäfts in Kontinentaleuropa sei der auf die Finanzbranche spezialisierte Softwarehersteller sehr stark in das Jahr gestartet, schrieb Analyst Benedikt Orzelek in einer Studie vom Donnerstag. Allerdings hätten Einmalaufwendungen auf die Profitabilität gedrückt./la/zb

