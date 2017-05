Die Baader Bank hat die Einstufung für SGL Group nach Zahlen zum ersten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 10,50 Euro belassen. Der Kohlefaserspezialist sei gut in das letzte Jahr seines Umbaus gestartet, schrieb Analyst Christian Obst in einer Studie vom Donnerstag. In den vom Konzern definierten Wachstumsbereichen besserten sich die Resultate. Auch der Veräußerungs-Prozess sei auf gutem Weg./tav/zb

ISIN: DE0007235301