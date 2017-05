Elmos Semiconductor AG Hauptversammlung: Große Mehrheit für alle Tagesordnungspunkte

Dividendenerhöhung auf 0,35 Euro/Aktie beschlossen

Dortmund, 11. Mai 2017: Die Elmos Semiconductor AG hat heute ihre 18. ordentliche Hauptversammlung abgehalten. Die Aktionärinnen und Aktionäre haben dem Vorschlag einer Dividendenerhöhung auf 0,35 Euro je Aktie mit einer Mehrheit von über 99% zugestimmt (zuvor 0,33 Euro). Auch die anderen Tagesordnungspunkte wurden mit großer Mehrheit angenommen.

Der Vorstandsvorsitzende, Dr. Anton Mindl, hat in seiner Rede an die Aktionäre einen Ausblick auf das "Nächste Smart Device: Das Auto" gegeben. Dabei stellte er u.a. die Fortschritte bei der Erfassung des Fahrzeugumfelds mit Ultraschall-Technik, die Weiterentwicklung der Gestensteuerung und neue Trends bei der LED-Fahrzeugbeleuchtung im Innen- und Außenraum in den Mittelpunkt.

"Die Innovationen in unseren Chips tragen dazu bei, das Auto attraktiver, intuitiver, sicherer und energieeffizienter zu gestalten", so Mindl. Des Weiteren erläuterte Mindl die Ergebnisse des Geschäftsjahres 2016, des ersten Quartals 2017 und bestätigte die Prognose für das laufende Jahr.

Die Dividende wird am 16. Mai 2017 ausgezahlt.

Elmos entwickelt, produziert und vertreibt Halbleiter und Sensoren vornehmlich für den Einsatz im Auto. Unsere Bausteine kommunizieren, messen, regeln sowie steuern Sicherheits-, Komfort-, Antriebs- und Netzwerkfunktionen. Seit über 30 Jahren ermöglichen Elmos-Innovationen neue Funktionen und machen die Mobilität weltweit sicherer, komfortabler und energieeffizienter.

