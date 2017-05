LONDON (dpa-AFX) - Aus Sorge wegen möglicher Gefahren bei der Hannover Rück hat die US-Bank Citigroup ihre Kaufempfehlung für die Papiere des Rückversicherers gestrichen. Zwar sei das erste Quartal weitgehend erwartungsgemäß verlaufen, doch zunehmende Risiken könnten in den nächsten 12 Monaten zu sinkenden Gewinnschätzungen der Analysten führen, schrieb Analyst Andrius Budnikas in einer Studie am Donnerstag.

Wegen des eingetrübten Chance/Risiko-Verhältnisses stufte er daher die Aktie von "Buy" auf "Neutral" ab. Das Kursziel kappte er von 112 auf 110 Euro, sieht damit vorerst aber kein Kurspotenzial mehr.

Negative Einmaleffekte könnten nach Budnikas' Einschätzung die Rentabilität des Versicherers belasten, sowohl in der Lebensrückversicherung als auch im Schaden- und Unfallgeschäft. Dabei verwies er vor allem auf die fortgesetzte Schwäche im US-amerikanischen Lebensversicherungsgeschäft sowie auf zusätzliche Belastungen aufgrund der von der Regierung gesenkten Ogden-Rate für Unfallopfer in Großbritannien. Infolge dieser Neuregelung haben Verletzte etwa gegenüber den Haftpflichtversicherungen ihrer Unfallgegner deutlich höhere Schadenersatz-Ansprüche als bisher, was auch für noch für nicht abgewickelte Altfälle gilt.

"Dies, zusammen mit der zu erwartenden Normalisierung der Investmentgewinne nach dem ersten Quartal, könnte in nächster Zeit zu einer Überarbeitung der Schätzungen der Analysten führen", erwartet der Citigroup-Experte.

Nach der guten Kursentwicklung seit Jahresbeginn ist die Aktie seines Erachtens auch bereits hoch bewertet. "Zugleich gehen wir bis Anfang des vierten Quartals auch nicht von wesentlichen neuen Aussagen zu den Kapitalausschüttungen oder Reserven aus, so dass während der Hurrikan-Saison keine positiven Treiber mehr in Sicht sind", resümierte Budnikas.

Mit der Einstufung "Neutral" gehen die Analysten der Citigroup davon aus, dass es nicht ausreichend Werttreiber oder Gründe für ein Investment gebe, um zur einer positiven oder negativen Anlageeinschätzung zu kommen./ck/stw/das

