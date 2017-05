Düsseldorf (ots) -



- Querverweis: Bildmaterial wird über obs versandt und ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/bilder -



- Düsseldorfer surfen jetzt als erstes im schnellsten Mobilfunk-Netz Deutschlands



- In den kommenden Wochen funkt das halbe Gigabit in vielen weiteren Städten



- Vodafone rüstet alle LTE-Tarife für die neuen Höchstgeschwindigkeiten auf



Das halbe Gigabit startet in Düsseldorf. In der Landeshauptstadt setzt Vodafone neue Maßstäbe im Mobilfunk. Mit erneuten Spitzengeschwindigkeiten ebnet der LTE-Taktgeber Deutschlands Weg in die Gigabit-Gesellschaft. Von Düsseldorf aus bringt Vodafone das halbe Gigabit jetzt nach Deutschland. Für die Düsseldorfer bedeutet das ab sofort: Noch mehr Menschen surfen in den Großstädten gleichzeitig mit noch mehr Endgeräten noch schneller im Netz.



Der neue Mobilfunk-Turbo ist schon bald auch in Dortmund, Dresden und Stuttgart verfügbar. Und davon profitieren alle: Denn das halbe Gigabit wird fester Bestandteil aller Vodafone LTE-Tarife auf Smartphone und Tablet. Für Neu- und Bestandskunden, für Postpaid und CallYa. Damit rauscht auch das ohnehin schnellste Prepaid-Produkt allen vergleichbaren Angeboten im deutschen Markt weiter davon.



OTS: Vodafone GmbH newsroom: http://www.presseportal.de/nr/43172 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_43172.rss2



Pressekontakt: Vodafone Kommunikation Dirk Ellenbeck +49 211 533 6912 +49 211 533 5500 dirk.ellenbeck@vodafone.com presse@vodafone.com