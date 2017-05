Das Analysehaus Independent Research hat das Kursziel für Hochtief nach Zahlen von 150 auf 182 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Halten" belassen. Die Ergebnisse des Baukonzerns hätten die Erwartungen übertroffen, schrieb Analyst Sven Diermeier in einer Studie vom Donnerstag. Der Experte erhöhte seine Schätzungen für den Gewinn je Aktie (EPS) bis 2018. Es bestehe weiterhin hoher Bedarf an Infrastrukturinvestitionen in den Kernregionen des Konzerns./tav/mis

