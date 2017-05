Die Vonovia Aktie überzeugte zuletzt durch deutliche Stärke. In dieser Woche ist die Aktie nun nach oben ausgebrochen und sollte schnell das Kursziel bei 37,- Euro erreichen. Die spannende Frage ist aber, was danach kommt? Der Aufwärtstrend der Vonovia Aktie ist ungebrochen. Nach dem Rücksetzer in der zweiten Jahreshälfte 2016 hat sich die Aktie des Immobilien-Giganten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...