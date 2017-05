Die Expansion von Uber in Europa geht schleppend voran. Nun droht dem Fahrvermittler eine schwere Niederlage vor dem Europäischen Gerichtshof. Einem Gutachten zufolge dürfen die Mitgliedstaaten der EU dem Fahrdienstvermittler dieselben Vorgaben machen wie traditionellen Taxifirmen. Dazu Martin Weiß, stellvertretender Chefredakteur des Anlegermagazins DER AKTIONÄR. Zudem gibt Franziska Schimke, Korrespondentin an der Börse Frankfurt, einen Überblick, was die Märkte in Deutschland heute bewegt.