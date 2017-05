STUTTGART (BOERSE STUTTGART GMBH) - Euwax Trends an der Börse Stuttgart

Dünne Luft in Gipfelhöhe lässt Anleger rasten

Leitzinsen: BoE hält vor den Wahlen die Füße still

von Andreas Groß, Börse Stuttgart TV - Nachrichten

Der deutsche Aktienmarkt steht heute ganz im Zeichen der laufenden Bilanzsaison. Neben zahlreichen Firmen aus der zweiten und dritten Reihe lassen sich Henkel, ProSiebenSat1, die Deutsche Post und die Deutsche Telekom in die Bücher schauen.

Der Dax startet wenig verändert auf Rekordniveau in den Handel. Am Mittwoch hatte er mit 12.757,46 Punkten erneut so hoch wie noch nie geschlossen. Der Leitindex bewegt sich über weite Strecken des Handelstages in einer engen Handelsspanne von gerade mal 30 Punkten.

Die englische Notenbank hat auf ihrer letzten Sitzung vor den anstehenden Parlamentswahlen im Juni die Füße stillgehalten. Sie beließ den Umfang ihres Anleihen-Kaufprogramms am Donnerstag bei 435 Milliarden Pfund (rund 518 Milliarden Euro) und tastete zugleich den historisch niedrigen Leitzins nicht an. Die Entscheidung fiel mit sieben zu eins Stimmen. Die Währungshüterin Kristin Forbes votierte für eine Erhöhung auf 0,5 Prozent.

Henkel mit sauberen Zahlen

Der Konsumgüterkonzern Henkel ist trotz des Preisdrucks mit Zuwächsen ins Jahr gestartet und hat dabei Rekordwerte markiert. Der Umsatz legte im Auftaktquartal organisch um vier Prozent auf 5,06 Milliarden Euro zu. Das bereinigte operative Ergebnis (Ebit) steigerte der Hersteller von Pritt und Persil um 13,8 Prozent auf 854 Millionen Euro. Henkel erwartet weiterhin ein unsicheres Marktumfeld, bekräftigte aber gleichwohl die Jahresziele.

Post bleibt hinter Erwartungen zurück

Die Deutsche Post hat dank des boomenden Paket- und Express-Geschäfts Umsatz und operativen Gewinn gesteigert. Der Zuwachs im ersten Quartal fiel aber geringer aus als vom Markt erwartet. Dies liegt auch am Frachtgeschäft. In der Sparte verdiente die Post weniger. Seine Jahresprognose bekräftigte der Konzern.

Telekom-Überschuss bricht ein

Der Gewinn der Deutschen Telekom ist im ersten Quartal um 80 Prozent eingebrochen. Grund ist, dass die Beteiligung an British Telekom in den ersten drei Monaten des Jahres 0,7 Milliarden Euro an Wert verloren hat. Im Vorjahreszeitraum hatte die steigende Bewertung des Pakets noch für einen positiven Effekt von 2,5 Milliarden Euro gesorgt.

ProSiebenSat.1 - TV-Parshipt reichlich Umsatz

Die Übernahme der Online-Partnerbörse Parship hat ProSiebenSat. im ersten Quartal zu unerwartet starkem Wachstum verholfen. Der Umsatz kletterte um 13 Prozent auf 910 Millionen Euro und der Betriebsgewinn um zehn Prozent auf 188 Millionen Euro. Damit liegt der Fernsehsender zwar über der Markterwartung. Allerdings bleiben die Werbeeinnahmen im TV Geschäft ein kritischer Schwachpunkt.

Der DAX gönnt sich heute eine kleine Verschnaufpause. Angesichts der zahlreichen Rekordhochs der vergangenen Tage scheint dies durchaus verständlich. Doch langsam aber sicher könnte sich der DAX mal entscheiden wohin die Reise gehen soll. Sehen wir bald die 13.000 Punkte oder steigt mittlerweile das Korrekturpotenzial? Finanzmarktanalyst Bastian Galuschka, GodmodeTrader, bei Börse Stuttgart TV.

Euwax Sentiment Index

Der Euwax-Sentiment-Index pendelt heute mit überschaubaren Ausschlägen um die neutrale Null-Linie. Derivate-Anlegern fällt es derzeit nicht leicht, sich festzulegen.

Trends im Handel

Eine Empfehlung ist nach Meinung von Händlern weiter für die rege Nachfrage nach Calls auf Priceline verantwortlich. Priceline betreibt Reiseportale wie Booking.com oder Kayak.

Enttäuscht reagieren Anleger auf die schwachen Zahlen des US Bilderdienstes Snapchat - jüngst beim Börsengang gefeiert als das neue Facebook. Die Aktie stürzt 20 Prozent ab. Gut für Derivate Anleger, die auf fallende Kurse gesetzt hatten. Sie verkaufen ihre Puts und nehmen Gewinne mit. Disclaimer: Der vorliegende Marktbericht dient lediglich der Information. Für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernimmt die Boerse Stuttgart GmbH keine Gewähr. Insbesondere wird keine Haftung für die in diesem Marktbericht enthaltenen Informationen im Zusammenhang mit einem Wertpapierinvestment übernommen. Hiervon ausgenommen ist die Haftung für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit.

