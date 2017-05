Original-Research: euromicron AG - von GBC AG Einstufung von GBC AG zu euromicron AG Unternehmen: euromicron AG ISIN: DE000A1K0300 Anlass der Studie: Research Comment Empfehlung: Kaufen Kursziel: 10,50 Euro Kursziel auf Sicht von: - Letzte Ratingänderung: - Analyst: Felix Gode, CFA, Marcel Goldmann Dynamische Umsatzentwicklung mit +15,8% im Q1 2017 - Erfolge der Reorganisation werden immer deutlicher sichtbar - Prognosen für GJ 2017 bestätigt - Kursziel von 10,50 EUR und Rating KAUFEN beibehalten Mit einer dynamischen Umsatzsteigerung von 15,8% im Q1 konnte die euromicron AG sehr gut ins Jahr 2017 starten. Dabei konnten in allen Segmenten zweistellige Steigerungen erzielt werden. Noch deutlicher fiel die Verbesserung gegenüber dem Vorjahr auf der Ergebnisseite aus. So konnte das operative EBITDA (vor Reorganisationskosten) auf Konzernebene von -0,96 Mio. EUR im Vorjahr auf 0,11 Mio. EUR in den positiven Bereich gedreht werden. Auch beim EBITDA haben dabei alle Segmente zur guten Entwicklung beigetragen. Insbesondere das größte Segment, Intelligente Gebäudetechnik, konnte mit einer merklichen Ergebnissteigerung überzeugen und nach einem deutlichen Quartalsverlust im Vorjahr von -0,86 Mio. EUR nunmehr einen positiven Wert von 0,01 Mio. EUR ausweisen. Hierbei zeigen sich nunmehr immer mehr die Erfolge der Reorganisationsmaßnahmen vor allem bei der euromicron Deutschland GmbH, der größten Tochter des Segments, die sich zunehmend in einer Stabilisierung der Umsatz- und Ertragslage niederschlagen. Die Zahlen der euromicron AG zum Q1 2017 fielen insgesamt, umsatz- und ergebnisseitig, sehr überzeugend aus und lassen die Erfolge der Reorganisationsanstrengungen der vergangenen beiden Jahre immer deutlicher sichtbar werden. Folglich hat das Management die Guidance für das GJ 2017 unverändert belassen. Auch wir bestätigen vor dem Hintergrund des guten Jahresauftakts unsere Prognosen für das GJ 2017 und 2018 sowie das Kursziel von 10,50 EUR und das Rating KAUFEN. Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden: http://www.more-ir.de/d/15147.pdf Kontakt für Rückfragen Jörg Grunwald Vorstand GBC AG Halderstraße 27 86150 Augsburg 0821 / 241133 0 research@gbc-ag.de ++++++++++++++++ Offenlegung möglicher Interessenskonflikte nach §34b Abs. 1 WpHG und FinAnV Beim oben analysierten Unternehmen ist folgender möglicher Interessenkonflikt gegeben: (5a,11); Einen Katalog möglicher Interessenkonflikte finden Sie unter: http://www.gbc-ag.de/de/Offenlegung.htm +++++++++++++++

