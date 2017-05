Nun ist es offiziell: Palatin Technologies (WKN: A1C538) wird seinen mit Spannung erwarteten Quartalsbericht am kommenden Dienstag, 16. Mai, vor US-Handelsstart um 13:30 Uhr deutscher Zeit präsentieren. Mindestens genauso interessant dürfte der folgende, für 17.00 Uhr angesetzte Conference Call mit Analysten sein, in dessen Rahmen das Biotechunternehmen Updates zu seinen laufenden Programmen geben möchte.

Seit unserer Erstvorstellung vor knapp einem Monat mit "10 guten Gründen jetzt zu kaufen" konnte die Palatin-Aktie bereits Kursgewinne von über 50% verbuchen. Nach dem schwergewichtigen Deal mit dem Pharmakonzern AMAG bezüglich Palatins "Frauen-Viagra" Rekynda steht das Unternehmen vor dem höchsten Quartalsgewinn seiner Geschichte. Noch besser ist es um den Ausblick bestellt, wenn Palatin seine kommenden Meilensteine erreicht.

Signifikante Kurskatalysatoren über die nächten Monate

Nachdem Palatin im Zuge hoher Entwicklungskosten jahrelang mit hohen Schulden zu kämpfen hatte, könnten diese nach einer Vorauszahlung von AMAG in Höhe von 60 Millionen USD nun auf einen Schlag der Vergangenheit angehören. Zusätzlich verbleibt dem Unternehmen so viel Cash, dass man damit rechnet, über 2018 hinaus durchfinanziert zu sein.

Bis zur Zulassung Rekyndas dürfte Palatin zudem weitere hohe Erlöse einfahren, insbesondere aus der angekündigten Verpartnerung des Wirkstoffs in der EU. Hier soll es in der zweiten Jahreshälfte zu einem Abschluss kommen. Anfang 2018 winkt mit dem Zulassungsantrag in den USA dann die nächste Meilensteinzahlung von AMAG.

Einige ...

