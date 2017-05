Die DZ Bank hat Generali nach Zahlen von "Kaufen" auf "Halten" abgestuft, den fairen Wert aber auf 16 Euro belassen. Der Versicherer sei insgesamt etwas schwächer als erwartet in das Geschäftsjahr 2017 gestartet, schrieb Analyst Thorsten Wenzel in einer Studie vom Donnerstag. Allerdings sei dies wohl überwiegend auf Einmaleffekte zurückzuführen. Das Unternehmen befinde sich ansonsten auf gutem Weg zur Umsetzung des Strategieplans 2015 bis 2018. Er rechne dennoch bestenfalls mit einem nur moderaten Gewinnwachstum in den nächsten Jahren./ajx/tih

