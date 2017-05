Marenave Schiffahrts AG: Verkauf des Autotransporters schafft eine der Voraussetzungen zur Umsetzung bestehender Sanierungs- und Enthaftungsvereinbarungen mit Banken

Hamburg: Die MS Mare Berlin Schiffahrts GmbH, eine 100%ige Tochtergesellschaft der Marenave Schiffahrts AG (Marenave oder Gesellschaft), hat in der vergangenen Woche einen Vertrag zum Verkauf ihres Autotransporters, des wertvollsten Schiffs der Flotte der Marenave, abgeschlossen. Parallel hierzu wurden in der vergangenen Woche mit dem Käufer des Schiffes sowie dem - gleichermaßen bisherigen wie zukünftigen - Charterer des Schiffes Vereinbarungen dahingehend getroffen, dass der Käufer des Schiffes den bestehenden Chartervertrag mit Hinblick auf künftige Rechte und Pflichten übernimmt. Die Verträge stehen noch unter bestimmten Wirksamkeitsvoraussetzungen.

Der Abschluss des Kaufvertrags ist gemäß der am 31. März 2017 zwischen der Marenave, den Einschiffsgesellschaften der Marenave-Gruppe und der Mehrzahl der die Marenave-Flotte finanzierenden Banken abgeschlossenen Restrukturierungs- und Enthaftungsvereinbarung sowie der Verzichts- und Verwertungsvereinbarung (siehe entsprechende Ad-Hoc-Mitteilung vom 31. März 2017) im Zuge des vereinbarten Abverkaufs der gesamten Marenave-Flotte ein notwendiger Zwischenschritt für die Enthaftung der Marenave von sämtlichen die Schiffsfinanzierungsdarlehen besichernden Verbindlichkeiten und damit für die erfolgreiche Restrukturierung der Gesellschaft. Daneben ist zur Enthaftung der Marenave unter anderem erforderlich, dass ein Teil der Erlöse aus der Veräußerung des Autotransporters nach Rückführung eines bestehenden objektbezogenen Bankdarlehens an die Mehrzahl der die Marenave-Flotte finanzierenden Banken zur teilweisen Rückführung der von diesen ausgereichten Schiffsfinanzierungsdarlehen verteilt wird.

Ein weiterer Teil des aus dem Verkauf des Autotransporters resultierenden Übererlöses wird bei der Marenave verbleiben. Hiermit sollen in naher Zukunft der Geschäftsbetrieb der Gesellschaft sowie die Vorbereitung der im Rahmen einer Hauptversammlung zu beschließenden Kapitalmaßnahmen mit dem Ziel des Aufbaus einer neuen Flotte und der Realisierung maritimer Projekte finanziert werden. Der Verbleib dieser liquiden Mittel ist nicht zuletzt eine Bedingung des Investorenkonsortiums unter Führung der Offen-Gruppe sowie der DEVK-Versicherung, mit denen die Marenave bereits eine Investorenvereinbarung abgeschlossen hat (siehe entsprechende Ad-Hoc-Mitteilung vom 20. Februar 2017).

Die Marenave Schiffahrts AG Die Marenave ist die erste börsennotierte Reederei in Deutschland in der Rechtsform einer AG. Sie wurde entwickelt, um institutionellen und privaten Investoren die Möglichkeit zu schaffen, langfristig in die Schifffahrt zu investieren und somit ihr Portfolio zu diversifizieren.

Alle Informationen über die Marenave finden Sie unter www.marenave.com. Die Aktien der Marenave werden im Regulierten Markt der Hamburger Börse gehandelt.

WKN: A0H1GY ISIN: DE000A0H1GY2 Symbol: M5S

Sprache: Deutsch Unternehmen: Marenave Schiffahrts AG Caffamacherreihe 7 20355 Hamburg Deutschland Telefon: 040 / 28 41 93 0 Fax: 040 / 28 41 93 297 E-Mail: info@marenave.com Internet: www.marenave.com ISIN: DE000A0H1GY2 WKN: A0H1GY

Börsen: Regulierter Markt in Hamburg; Freiverkehr in Berlin, München; Open Market in Frankfurt

ISIN DE000A0H1GY2

