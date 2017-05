Michael Schoenhaut (J.P. Morgan AM): Aussichten für US-Aktien nach wie vor gut

Die Experten der Multi-Asset Solutions Gruppe von J.P. Morgan Asset Management beurteilen Risikoanlagen wie Aktien angesichts des zunehmenden gobalen Wachstums verbunden mit dem anhaltenden Reflationstrend weiterhin positiv.

"Wir schätzen die Aussichten fürUS-Aktien nach wie vor als gut ein. Die sich weltweit verbessernde Konjunkturschafft darüber hinaus ein günstiges Umfeld für andere Aktienregionen", betontMichael Schoenhaut, Fondsu00admanager für Income-Strategien bei J.P. Morgan AssetManagement. So hat er das Aktienengagement im Portfolio des Income-KlassikersJPMorgan Investment Funds - Global Income Fund vor allem über Positionen in denglobalen Industrieländern aufgestockt. "Die Märkte entwickelten sich in diesemJahr aufgrund der besseren globalen Wirtschaftstrends, die weiter auf eineBeschleunigung des weltweiten Wachstums hindeuten, bislang sehr erfreulich.Auch sind die Erwartungen für Unternehmensgewinne gestiegen, die nach einerlängeren Stagnationsphase nun weltweit wieder gleichmäßig wachsen sollten. Sofinden wir bei Aktien aktuell eine bessere risikoadjustierte Rendite als beiden lange favorisierten Unternehmensanleihen", erläutert Schoenhaut.

Die aktuelleQuartalsausschüttung des Global Income Fund vom 8. Mai 2017 zeigt sich mit 1,73Euro pro Anteil wieder gewohnt stabil. Dies entspricht einer annualisiertenAusschüttungsrendite von 4,93 Prozent. Die Ausschüttung des defensiverenJPMorgan Investment Funds - Global Income Conservative Fund liegt bei 4,09Prozent (für beide Fonds gilt das für die vierteljährlich ausschüttendeAnteilklasse A (div) - EUR, die Ausschüttungen sind nicht garantiert). Zahltagist der 19. Mai 2019. "Kern unserer Investmentphilosophie ist, stabile undverlässliche Erträge zu liefern und nicht die höchste laufende Rendite erzielenzu wollen", betont Michael Schoenhaut, der inzwischen auch als "Mr. Income"Bekanntheit erlangt hat. "Dies könnte nämlich zur Folge haben, dass Renditen zuLasten des Risikomanagements oder der Kapitalgewinne erzielt werden. Vielmehrwollen wir die attraktivsten und am günstigsten bewerteten Ertragsquellenfinden und diese im Portfolio diversifizieren."

Eine große Sorge vielerAnleger ist die Zinswende in den USA. Schoenhaut betont, dass außerhalb derNotenbankpolitik die strukturellen Ursachen niedriger Renditen - geringeProduktivität, niedrige Zunahme der Erwerbsbevölkerung und eine schwachedemografische Entwicklung - nach wie vor bestehen. Aus diesem Grund sei kurz-bis mittelfristig ein signifikanter Anstieg der Renditen unwahrscheinlich.Allerdings sei zu erwarten, dass die Zinsen aufgrund der US-Politik undaufgrund von Inflationsanzeichen weltweit unter einen gewissen Aufwärtsdruckgeraten.

Auch herrsche oftmals derIrrglaube vor, dass steigende Zinsen für alle Anlageklassen mit laufendenErträgen negativ sein könnten. "Tatsächlich bieten steigende Zinsenertragsorientierten Anlegern, die einen dynamischen Multi-Asset-Ansatz wählenkönnen, vielfältige Chancen", unterstreicht der Portfolio Manager. In derVergangenheit waren Zinserhöhungen für den Aktienmarkt unproblematisch, solangediese von einem niedrigen Ausgangsniveau ausgegangen sind. Höhere Zinsen wirkensich dann negativ aus, wenn die Kurzfristzinsen deutlich über ihr aktuellesNiveau stiegen. "Der aktuell günstige Wachstumsausblick lässt beispielsweisehochwertige Dividendenwerte attraktiv erscheinen. Wir haben unser Engagement inattraktiv bewertete Finanztitel aufgestockt, die von steigenden Zinsen und derdamit einhergehenden steileren Renditekurve profitieren sollten", führtSchoenhaut aus.

Aufgrundder steigenden Renditen könne zudem eine schwierige Zeit für Anleiheninvestorenbevorstehen; hier sei jedoch der Umfang des potenziellen Renditeanstiegs einezentrale Frage und Flexibilität von entscheidender Bedeutung."US-Hochzinsanleihen erscheinen weiterhin attraktiv, da sich das Wachstum inden USA gegenüber seinem Trendniveau verbessern dürfte, weil eine Steuerreform,weniger Regulierung sowie höhere Staatsausgaben erwartet werden. Wir gehendavon aus, dass die meisten Emittenten von Hochzinsanleihen weiter guteFundamentaldaten aufweisen werden, denn das Ertragswachstum hat sich in denpositiven Bereich bewegt. Opportunistische Allokationen in alternativeKreditinstrumente wie hypothekenbesicherte Anleihen und Hybridanleihenerscheinen attraktiv, da sie bei minimaler Duration eine attraktive Renditebieten", sagt Schoenhaut. "Dieses Umfeld eröffnet für diejenigen Chancen, diebei ertragsorientierten Anlagen einen dynamischen Multi-Asset-Ansatz wählen.Unser Anlageansatz über Anlageklassen, Regionen und die Kapitalstruktur hinwegermöglicht es uns im Global Income Fund und im Global Income Conservative Fund,nach attraktiven und verlässlichen Ertragsquellen zu suchen und dieRisikodiversifikation aufrechtzuerhalten", so das Fazit von Mr. Income.