Die Deutsche Rohstoff AG hat am Montag nach Marktschluss ihre Zahlen für das Gesamtjahr 2016 und die ersten drei Monate 2017 vorgelegt. Während im vergangenen jahr der Umsatz noch bei 9,2 Mio. Euro lag, schoss der Konzernumsatz nach vorläufigen Zahlen alleine in den Monaten Januar bis März auf 21 Mio. Euro in die Höhe. Das EBITDA lag bei stolzen 17 Mio. Euro. Morgen sollen hierzu weitere Informationen veröffentlicht ...

