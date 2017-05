Dow Jones hat von presse1.de eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

Entwicklungsprozesse in Magento-Agenturen: Einladung zum 35. MagentoStammtisch Hamburg bei TUDOCK(press1) - 11. Mai 2017 - "Entwicklungsprozesse in Agenturen: VomAnforderungsmanagement bis zum Deployment" lautet das Schwerpunktthema aufdem 35. Magento Stammtisch Hamburg am Mittwoch, den 31.05.2017, bei der E-Commerce-Agentur TUDOCK in der Hamburger Speicherstadt. DieAbendveranstaltung möchte Händlern Einblick geben in die vielfältigenHerausforderungen, aber auch Vorteile, die auf Agenturseite durch dieArbeit im Multi-Projektumfeld entstehen. Dienstleister erhalten Anregungenfür mögliche Lösungen. Der Eintritt zum Stammtisch ist frei.Niels Pahlmann (Geschäftsführer TUDOCK GmbH) eröffnet das Programm miteinem kurzen Bericht von der diesjährigen Magento-Konferenz Meet MagentoDE unter dem Aspekt "Wie steht es um Magento 2?".Im Anschluss bekommen die Teilnehmer des 35. Magento Stammtischs HamburgAuskünfte zu den Entwicklungsprozessen der Magento-Agenturen atlantismedia, exinit und TUDOCK. Denis Rathig (Leiter Entwicklung atlantis mediaGmbH), Jan-Claas Glindemann (Geschäftsführer exinit GmbH & Co. KG) undNiels Pahlmann stellen ihre Vorgehensweisen bei der Umsetzung vonKundenanforderungen, der Qualitätssicherung und dem Releasemanagement ineiner Frage- und Antwort-Runde vor. In der Diskussion haben alle Gäste dieGelegenheit, die vorgestellten Ansätze und mögliche Alternativen zuerörtern.35. Magento Stammtisch Hamburg31.05.2017 * 19:00 - 22:00 UhrTUDOCK GmbH, Holländischer Brook 2, 20457 HamburgAnmeldung über Xing (https://www.xing.com/events/35-magento-stammtisch-hamburg-1799282cc), Meetup (https://www.meetup.com/de-DE/Magento-Stammtisch-Hamburg/events/238646640/cc) oder per E-Mail anmailto:info@tudock.deAls Treffpunkt für Magento-Entwickler, Shop-Betreiber, Agenturen, Service-Provider und andere E-Commerce-Interessierte im norddeutschen Raum bietetder von TUDOCK organisierte und geleitete Magento Stammtisch Hamburg allezwei Monate jeweils mittwochs ab 19:00 Uhr einen geselligen Rahmen, umsich agentur- und händlerübergreifend über Magento und E-Commerceauszutauschen. Kurze Fachvorträge, Produktvorstellungen oderErfahrungsberichte dienen als Einstieg in die Diskussion.Weitere Informationen über TUDOCK und den Magento Stammtisch Hamburg unterhttp://www.tudock.de sowie http://magento-stammtisch-hamburg.deAnsprechpartner: Regine Voigt, mailto:presse@tudock.de, +49 40 41 36 61 89-Zu dieser Pressemitteilung stehen ihnen aufhttp://www.press1.de/entertainment/db/press1.tudock_1494425388.htmlfolgende Zusatzmaterialien zum Download zur Verfügung:* Magento Stammtisch Hamburg (jpg, 126 KByte)[Quelle/Bildnachweis: TUDOCK GmbH]Dies ist eine Mitteilung von press1.de. Für den Inhalt ist ausschließlich press1.de verantwortlich. Rückfragen zu dieser Originaltext-Meldung richten Sie bitte ausschließlich an das jeweils herausgebende Unternehmen./p>

