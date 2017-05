Wie ich aus informierten Kreisen erfahren habe, wird die Wiener Immobilienfirma Wienwert AG, am Freitag eine neue Unternehmensanleihe begeben. Das Emissionsvolumen soll bis zu fünf Millionen Euro, die Verzinsung 5,25 Prozent und die Laufzeit 3 Jahre betragen. Der Emissionserlös soll vorwiegend für erste großvolumige Grundstücksakquisitionen in Stadtentwicklungsgebieten in Wien verwendet werden. @MarcusSchober Einstiegshürden (Kaution, Provision) ...

Den vollständigen Artikel lesen ...