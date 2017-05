Von Nick Kostov

PARIS (Dow Jones)--Die Vivendi SA will den Mehrheitsanteil der Groupe Bollore an der Werbeagentur Havas übernehmen. Auf diese Weise will der vom Milliardär Vincent Bollore kontrollierte Medienkonzern wachsen.

Vivendis Offerte bewerte die Havas-Aktie mit je 9,25 Euro, hieß es. Dies bedeute einen Aufschlag von 8,8 Prozent auf den Schlusskurs von Havas am 10. Mai.

Vincent Bollore hält etwa 60 Prozent an Havas und mehr als 20 Prozent an Vivendi. Sollte ein Deal zustande kommen, so dürfte es eine engere Verbindung zwischen Vivendis Sparten Universal Music Group und StudioCanal sowie dem Havas-Mediengeschäft geben.

Nach einer Phase der Konsolidierung beginne nun bei Vivendi eine neue Phase der Entwicklung. Der Zukauf werde der Gruppe eine neue Dimension geben und es ihr ermöglichen mit starken globalen Playern zu konkurrieren, schreibt Vivendi. Von Havas hieß es nur, man habe Notiz von der Vivendi-Offerte genommen.

