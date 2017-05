Lieber Leser,

am Donnerstag legte die Aktie von BHP Billiton, die sich schon in den Tagen zuvor erholen konnte, im frühen europäischen Handel weiter zu, nachdem der australisch-britische Rohstoffkonzern tags zuvor bekannt gab, dass er sich von der Cero-Colorado-Kupfermine in Chile trennen möchte.

Betreffende Lagerstätte vergleichsweise klein

Die schlechteste Idee ist die Veräußerung der betreffenden Lagerstätte sicher nicht. Mit den 2016 insgesamt produzierten 77.000 Tonnen ...

