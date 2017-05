FRANKFURT (Dow Jones)--Mit einem leichten Plus hat die Aktie der Deutschen Euroshop im nachbörslichen Handel am Donnerstag auf die Ergebnisse für das erste Quartal reagiert. Der Shoppingcenter-Investor hat bei stagnierenden Umsätzen deutlich mehr verdient. Grund dafür ist auch das weiterhin niedrige Zinsniveau, weshalb das Unternehmen weitere Verbesserungen erwartet. An der Jahresprongose hält die Deutsche Euroshop fest. Die Aktie wurde bei Lang & Schwarz mit 38,45 zu 38,75 Euro getaxt, nach einem Schlussstand von 38,35 Euro.

Unverändert zeigte sich dagegen die VW-Aktie. Die Wolfsburger haben eine weitere Hürde genommen, um die seit anderthalb Jahren dauernde Dieselaffäre aufzuarbeiten. Ein Berufungsgericht in San Francisco hat nun Entschädigungszahlen für Besitzer von Dieselfahrzeugen mit betroffenen Drei-Liter-Motoren zugestimmt. Die Zahlungen haben ein Volumen von rund 1,2 Milliarden Dollar und betreffen rund 82.500 Fahrzeuge mit den entsprechenden Aggregaten.

=== XDAX* DAX Veränderung 22.00 Uhr 17.35 Uhr 12.740 12.711 +0,2% ===

*Der XDAX bildet die Entwicklung des zinsbereinigten DAX-Futures ab.

May 11, 2017 16:29 ET (20:29 GMT)

