Deutsche Konzerne wollen die Macht der US-Internetkonzerne eindämmen. Leider mit den falschen Mitteln.

Nun wollen deutsche Konzerne also einen Anmeldeknopf für alle Annehmlichkeiten der digitalen Welt bauen: vom Onlinebanking übers Zeitungsabo bis zum Buchungsportal. Gute Idee. So gut, dass Facebook und Google auch schon darauf gekommen sind - und einen solchen Knopf bereits an vielen Stellen im Netz platziert haben.

Natürlich ist die Macht der Internetkonzerne bedrohlich, und natürlich ist es deswegen richtig, dass Europas Unternehmen das Feld nicht den US-Konzernen überlassen. In einer Zeit, in der Daten der wichtigste Rohstoff sind, kann Europa kein Interesse haben, dass diese nur von US-Unternehmen genutzt werden. Es ist also verständlich, dass deutsche Konzerne wie Allianz, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...