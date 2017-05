Finden Sie die geeignetste Speicherlösung bei Infortrend



Neu Taipeh City, Taiwan (ots/PRNewswire) - Infortrend® Technology, Inc. (TWSE: 2495) gab heute die Einführung der EonStor GSe Pro 3000 Serie bekannt, eines leistungsstarken, einheitlichen Storage, Datei-, Block- und Objektspeicher sowie Cloud-Integration unterstützend, als auch umfangreiche Datendienste, eine enorme Kapazitätserweiterung und eine einfache Wartung, um seine Storage Produktpalette für die vielfältigen Kundenbedürfnisse zu ergänzen.



EonStor GSe Pro 3000 konsolidiert SAN-, NAS-, Objekt- und Cloud-Speicher für Amazon S3, Microsoft Azure, Google Cloud und Alibaba Aliyun, um das Beste aus beiden Welten zu bieten - unbegrenzter Cloud-Speicher und leistungsstarker lokaler Speicher für bis zu 5700 MB / Sek. Lesen und 3200 MB / Sek. Schreiben. Mit dem Multi-Host-Support, kabellosem Design und Kapazitätserweiterung auf bis zu 436 Laufwerke ermöglicht es Unternehmen, Daten einfach zu verwalten und die Gesamtbetriebskosten zu senken.



EonStor GSe Pro 3000 ergänzt die bereits umfangreiche Produktpalette von Infortrend, die den unterschiedlichsten Kundenbedürfnissen entgegenkommt. All-Flash-Arrays, die die Hochleistung hervorheben; EonStor GSe Pro 2000, Tower-Storage gebaut für kleine Büros; EonStor GS und EonStor GSe Familien, der einheitliche Storage mit Cloud Integration für Unternehmen und SMB; EonStor DS Familie, der preisgekrönte Hochleistungs-RAID-Storage. Infortrend bietet zusätzlich die Hybrid-Server-Storage Familie EonServ und eine Vielzahl von Erweiterungsgehäusen.



"Infortrend bemüht sich Speicherlösungen zu entwerfen, die Kundenanforderungen in jedem Aspekt erfüllen. Wir haben EonStor GSe Pro 3000 in unser umfangreiches Storage Line-up eingeführt und werden auch weiterhin mehr Angebote hinzufügen die Kunden in jeder Hinsicht zugutekommen.", sagte Thomas Kao, Senior Direktor Produkt Planung bei Infortrend.



Klicken Sie hier (http://www.infortrend.com/global/products/families/GSe/pro3000) für mehr über EonStor GSe Pro 3000 und hier für (http://www.infortrend.com/global/Products/ProductsOverview) andere Infortrend Lösungen.



Über Infortrend



Infortrend (TWSE: 2495) ist seit 1993 ein führender Anbieter von äußerst leistungsfähigen, vernetzten Speicherlösungen. Die Lösungen des Unternehmens basieren auf hoher technologischer und systemtechnischer Expertise mit Fokus auf Qualität, Zuverlässigkeit und Mehrwert. Das breite Storage-Lösungsportfolio kann Branchen übergreifend eingesetzt werden und wird selbst anspruchsvollsten Anforderungen gerecht. Weitere Informationen erhalten Sie unter: www.infortrend.com



Infortrend® und EonStor® sind Marken oder eingetragene Marken der Infortrend Technology, Inc., andere Marken der jeweiligen Eigentümer.



