Schon am 09. Mai konnten wir titeln: "E.ON: Volltreffer! Mit dem passenden Einstiegskus 77% Gewinn in 3 Tagen!" Es kommt eben auf den richtigen Einstiegskurs und die Trading-Idee an, ob man an der Börse Gewinne macht, wie auch den Stoppkurs mit einer guten Idee, wann man den Gewinn mitnehmen sollte. Mit 100% sollte man vielleicht in einigen Fällen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...