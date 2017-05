FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 12.05.2017 CUM DIVIDENDE/ZINSEN UND AM 15.05.2017 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.

THE PRE-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 12.05.2017. THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY WILL BE 15.05.2017.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST

MPN XFRA US56585A1025 MARATHON PETROLEUM DL-,01 0.331 EUR

XFRA AU3SG0000086 NSW TREASURY CORP. 2020

GQEA XFRA DE0005319016 LAZARD EUROPEAN HIGHYIELD 1.720 EUR

XFRA DE000HSH3Z20 HSH NORDBANK INF VI 12/19 0.002 %

XFRA DE000HSH34V2 HSH NORDBANK MZC IV 12/18 0.000 %

V1L XFRA US91913Y1001 VALERO ENERGY CORP.DL-,01 0.644 EUR

DYH XFRA US87612E1064 TARGET CORP. DL-,0833 0.552 EUR

PCU XFRA US84265V1052 SOUTHERN COPPER DL-,01 0.110 EUR

SQI XFRA US8288061091 SIMON PROPERTY GRP PAIRED 1.610 EUR

BEM XFRA US5766901012 MATERION CORP. DL 1 0.092 EUR

USS XFRA US5658491064 MARATHON OIL DL 1 0.046 EUR

LMF XFRA US5355551061 LINDSAY CORP. DL 1 0.267 EUR

HQS XFRA US4312841087 HIGHWOODS PROP. DL-,01 0.405 EUR

GRA XFRA US38388F1084 GRACE + CO., W.R. (DEL.) 0.193 EUR

EDC XFRA US2091151041 CONSOLIDATED EDISON 0.635 EUR

CID XFRA US2044096012 CIA EN.GER.ADR PFD NV 1 0.071 EUR

CF2 XFRA US1630721017 CHEESECAKE FACTORY DL-,01 0.221 EUR

XCQ XFRA US1270971039 CABOT OIL + GAS DL-,10 0.046 EUR

AB7 XFRA CA2572871028 DOMINION DIAMOND CORP. 0.184 EUR

BE7 XFRA US0814371052 BEMIS COMPANY INC. 0.276 EUR

BASA XFRA US0552625057 BASF SPONS. ADR 1 2.939 EUR

LIV XFRA US0528001094 AUTOLIV INC. DL-,01 0.552 EUR

OWQ XFRA US0389231087 ARBOR RLTY TR.INC. DL-,01 0.166 EUR

A2A XFRA US03836W1036 AQUA AMERICA INC. DL-,50 0.176 EUR

AMG XFRA US0311621009 AMGEN INC. DL-,0001 1.058 EUR

I8D XFRA SG1S48927937 ISDN HLDGS LTD SD -,05 0.002 EUR

CYC XFRA SG1B51001017 JARDINE CYCLE+CARR. SD 1 0.515 EUR

VEM XFRA SG0531000230 VENTURE SD-,25 0.327 EUR

EDP XFRA PTEDP0AM0009 EDP-ENERGIAS PORTUG. EO 1 0.190 EUR

XPG XFRA NO0003028904 SCHIBSTED ASA A NK-,50 0.187 EUR

4C1 XFRA KYG2112Y1098 CHINA DONGXIANG GROUP CO. 0.006 EUR

ACI XFRA IT0003261069 ASTALDI S.P.A. EO 2 0.200 EUR

AA4 XFRA IT0003198790 FALCK RENEWABLES SPA EO 1 0.049 EUR

PA6 XFRA IT0003124663 PRIMA INDUSTRIE EO 2,50 0.300 EUR

PGB1 XFRA ID1000111602 PT PERUSAH.GAS NEG. RP100 0.005 EUR