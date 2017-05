Nach acht Stunden im Büro ist einfach die Luft raus, und das nicht nur im übertragenen Sinne, denn der in der Raumluft vorhandene Sauerstoff hat sich durch Ein- und Ausatmen verringert; zugleich hat sich in der Luft der VOC-Anteil erhöht. VOC (Volatile Organic Compound) ist die Sammelbezeichnung für organische, also kohlenstoffhaltige Stoffe, welche leicht verdampfen (flüchtig sind) beziehungsweise schon bei niedrigen Temperaturen (zum Beispiel Raumtemperatur) als Gas vorliegen. Alle Lebewesen emittieren solche organischen Verbindungen in die Umwelt.

Bei der vom Menschen verursachten Freisetzung von flüchtigen organischen Verbindungen dominieren die Verwendung von Lösemitteln sowie der Straßenverkehr. VOC-Quellen in der Innenraumluft bilden beispielsweise Kunststoffe, Möbel, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...