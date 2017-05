ALV (VB -0,1%) Allianz bestätigt GJ-Ziel für oper. Ergebnis DBKBaFin: Geldbuße gegen Deutsche Bank wegen Ad-hoc-Verstößen (Wiwo) DEQ (VB +0,7%) Deutsche Euroshop tritt beim Umsatz auf der Stelle - Ergebnis steigt aber DRI (VB +3,1%) / UTDI (VB -0,2%) UNITED INTERNET WILL DRILLISCH ÜBERNEHMEN - BIETET JE DRILLISCH-AKTIE 50 EURO IN BAR DWNIDeutsche Wohnen bestätigt 2017-Prognose FREFresenius will wenn möglich in Deutschland organisch und durch Zukäufe wachsen, Interview mit Fresenius-Chef Stephan Sturm, FAZ, S. 26 HHFA (VB +1,1%) HHLA startet erfolgreich in das Geschäftsjahr 2017 - Starker Anstieg des Containerumschlags im ersten Quartal IGYInnogy bekräftigt Konzernprognose 2017 , Q1 Umsatz 12,37 Mrd (Prog 11,49) , ber EBITDA 1,62 Mrd (Prog 1,63) PFVPfeiffer...

