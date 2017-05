Die britische Investmentbank HSBC hat das Kursziel für Telefonica nach Zahlen zum ersten Quartal von 9,60 auf 9,30 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Hold" belassen. Der spanische Telekomkonzern sei in seinem Heimatmarkt durchwachsen in das neue Jahr gestartet, schrieb Analyst Luigi Minerva in einer Studie vom Freitag. Darüber hinaus habe Telefonica zwar insgesamt einen starken Barmittelzufluss verzeichnet. Allerdings seien die Aktien bereits fair bewertet./la/zb

