Lieber Leser,

gut 3,5% leichter beendete die Aktie von Northern Dynasty Minerals am Mittwoch den Handel in Toronto. Wirklich überraschen kann dieser Rücksetzer nicht. Immerhin legten die Notierungen in der Woche davor von unter 2,00 auf in der Spitze mehr als 3,00 Kanadische Dollar (CAD) zu.

Weiterentwicklung der Pebble-Lagerstätte wahrscheinlicher

Auslöser des Kursfeuerwerks war die Nachricht, dass die Kanadier eine Übereinkunft mit der US-Umweltbehörde erzielt haben. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...