Muehlhan AG: Neue Service-Gesellschaft für Windkraftanlagen - Muehlhan Gruppe baut Leistungsangebot für Windenergiebranche aus

PRESSEMITTEILUNG

Neue Service-Gesellschaft für Windkraftanlagen: Muehlhan Gruppe baut Leistungsangebot für Windenergiebranche aus

Hamburg, 12. Mai 2017 - Die Muehlhan Gruppe gründet in Middelfart, Dänemark, gemeinsam mit erfahrenen Spezialisten der Branche ein Unternehmen für Servicearbeiten an Offshore Windkraftanlagen. Die Muehlhan Wind Service A/S ist zu 51 Prozent in Besitz der Muehlhan Gruppe. Die übrigen Anteile hält das Management-Team der neu gegründeten Gesellschaft.

Muehlhan Wind Service A/S bietet der Windenergiebranche sämtliche Serviceleistungen aus einer Hand: von der Oberflächenbearbeitung, über die Vorinstallation und -montage im Hafen sowie die Installation Offshore bis hin zum laufenden Service der Anlagen vor der Küste. Auch die Außerbetriebnahme einer Anlage übernimmt die Muehlhan Wind Service A/S.

"Mit Muehlhan Wind Service stärken wir unsere Position in der Windenergiebranche", betont Stefan Müller-Arends, Vorstandsvorsitzender der Muehlhan AG. "Mit der Spezialisierung sprechen wir die Unternehmen des Windmarktes direkt an und bieten uns als Partner in der gesamten Bandbreite der Services an. In vielem, was die Windenergiebranche Offshore braucht, weisen wir aus anderen Branchen mehrere Jahrzehnte lange Erfahrung auf", so Müller-Arends.

Diese exzellenten Dienstleistungen können wir nun auch den Ausrüstern oder Betreibern von Windparks über die gesamte Wertschöpfungskette anbieten", bekräftigt Jens Mørk, Vorstandsvorsitzender der Muehlhan Wind Services A/S.

Innerhalb der Muehlhan Gruppe entstehen mit der neu gegründeten Gesellschaft Synergieeffekte. "Wir verfügen in der neuen Gesellschaft über Offshore-Know-how, dass wir auch in anderen Bereichen nutzen können und umgekehrt. Muehlhan Wind Service A/S wird von Expertenwissen aus anderen Bereichen profitieren", erklärt Müller-Arends die Vorzüge dieses Wachstumsschritts.

Muehlhan Wind Service A/S konzentriert sich zunächst auf den europäischen Markt. Den Schritt in Wachstumsmärkte wie Asien und USA strebt Muehlhan Wind Service A/S mittelfristig an.

Die Muehlhan Gruppe ist weltweit ein zuverlässiger Partner für Industriedienstleistungen und hochwertigen Oberflächenschutz. Als einer der wenigen Full-Service-Anbieter bieten wir unseren Kunden ein diversifiziertes Leistungsspektrum mit einem industriell-professionellen Qualitätsanspruch. Unsere Kunden profitieren von unserem hohen Organisationsgrad, unserer Termintreue, einem differenzierten technischen Know-how und mehr als 130 Jahren Erfahrung. Wir operieren im Markt in den vier Geschäftsfeldern Schiff, Renewables, Öl & Gas und Industrie/Infrastruktur. Die Muehlhan AG ist börsennotiert und wird im Open Market unter der ISIN DE000A0KD0F7 gehandelt.

