Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Unicredit nach Zahlen fürs erste Quartal von 19,40 auf 20,00 Euro angehoben und die italienische Großbank auf der "Conviction Buy List" belassen. Das Aufräumen in der Bilanz zahlen sich aus, schrieb Analyst Jean-Francois Neuez in einer Studie vom Freitag. Die Kosten gingen runter und die Erträge seien beeindruckend hoch. Er deutete an, dass Unicredit die Ziele 2019 sogar übertreffen könnte./das/zb

