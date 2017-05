Konsolidierung auf hohem Niveau, so könnte man das gestrige Börsengeschehen in Europa bezeichnen. Zwar war der Tagesstart durchaus vielversprechend, aber dann war plötzlich die Luft draußen und die wichtigsten Indices endeten allesamt leicht negativ. Aus Branchensicht standen Telekom- und Medienwerte europaweit am stärksten unter Druck. Telefonica war mit einem Minus von 4,0% das Schlusslicht im EuroStoxx50, der spanische Telekomkonzern hatte zwar vom Währungsaufschwung in Brasilien profitiert, wurde aber durch Umsatzrückgänge in Deutschland und Spanien belasten. Unicredit konnte 3,7% zulegen, die italienische Großbank war deutlich besser als erwartet ins laufende Jahr gestartet. Knapp 3,0% büßte Generali ein, belastet wurde...

